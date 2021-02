A Gallarate la Banca del Tempo aiuterà gli anziani nella prenotazione del vaccino antiCovid

In vista dell’avvio delle vaccinazioni per gli over 80, a Gallarate la rete sociale si sta attivando per assistere gli anziani nella fase di prenotazione.

Assessorato ai servizi sociali e Banca del Tempo stanno organizzando uno sportello di aiuto agli over 80, per gli anziani che avessero bisogno di assistenza nella prenotazione online del vaccino sul portale regionale. «Come Banca del Tempo siamo sempre in contatto con l’assessorato e le altre associazioni per dare un sostegno, soprattutto in questo periodo di difficoltà generale» dice Georgia Gionchetta, presidente della associazione. «Già prima della fase dei vaccini ci eravamo posto problema dell’aiuto alle persone anziane per accesso ad alcuni servizi, magari anche per quelli che prevedono l’uso di Spid. Questa fase di prenotazione dei vaccini è una occasione per testare il bisogno esistente».

Il servizio di prenotazione sarà attivato il 19 e 20 febbraio, nella sede della Banca del Tempo in vicolo Gambero 7, in centro a Gallarate (parcheggio più comodo in via Rusnati).«Abbiamo previsto attenzioni specifiche sulla sede, per un accesso in sicurezza». La prenotazione del servizio dovrà avvenire entro il 17 febbraio al numero 333 8638931 o al 347 8328833.

«Ringrazio di cuore la Banca del tempo, Georgia, Chiara e tutti i volontari per essere sempre presenti per la disponibilità e il supporto che ci permettono di creare percorsi in sinergia» dice l’assessore ai servizi sociali Stefania Cribioli. Che vede in questa prima sperimentazione il frutto della «rete che stiamo creando in particolare per l’aiuto alle persone anziane».