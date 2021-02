Gatti morti a Samarate, si teme un’azione premeditata

Il ritrovamento di diversi gatti morti in diverse zone di Samarate, nelle ultime settimane, sta facendo salire la preoccupazione dei cittadini, che sospettano siano collegate a un gesto volontario.

Proprio per questo il sindaco, Enrico Puricelli, convinto amante degli animali, nella serata di lunedì 8 febbraio, insieme ad Elisabetta Scandolara della Protezione Civile e Linda Alessandra Bighetti (del Partito Animalista Italiano e consigliera comunale di Lonate Pozzolo), hanno fatto un sopralluogo in via Cascina Tangitt, a Verghera, dove nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti morti tre gatti.

Poi un altro micio, a distanza di poche ore dal ritrovamento dei tre, morto lungo viale Quassoli. Non sembrerebbe un caso isolato: infatti, tra fine gennaio e inizio febbraio un gatto è stato investito in via Lazzaretto, perdendo la vita, mentre è stato operato ed è sopravvissuto il micio investito in via Monte Grappa.

Sui social, specialmente sulla bacheca Facebook “Bacheca civica di Samarate”, i cittadini esprimono la propria preoccupazione da qualche settimana, temendo che siano azioni premeditate riconducibili a una persona che ha come obiettivo finale ledere i loro amici a quattro zampe.

«Stiamo aspettando i risultati delle analisi autoptiche fatte sui poveri felini per capirne la causa del decesso. Se accidentale oppure vittime di qualche incivile», ha commentato il sindaco, appellandosi alla cittadinanza: «L’appello che voglio fare è rivolto alla cittadinanza. A voi, chiedo di segnalare eventuali episodi sospetti alla Polizia Locale. Mi auguro che episodi del genere non si ripetano più».