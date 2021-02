Il Giro d’Italia in Piemonte: partenza sotto la Mole e “ritorno” in Valsesia e a Verbania

Partirà dal Piemonte il 104esimo Giro D’Italia. A distanza infatti di 10 anni, all’epoca la scelta fu in occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia, l’inizio della corsa ciclistica a tappe più importante della Penisola torna nuovamente ai piedi della Mole torinese.

A dare il via alle danze, sabato 8 maggio, sarà dunque Torino che ospiterà la grande partenza “cittadina”: una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie della “capitale sabauda”. Il giorno seguente, domenica 9, sarà invece il turno della “lunga” (173 chilometri) Stupinigi – Novara, a cui seguirà poi la terza, e ultima tappa della prima fase piemontese: quella che andrà da Biella a Canale, “stage” da 187 chilometri adatto ai “finisseur”.

Il Giro tornerà poi in Piemonte per l’ultima settimana della kermesse, quella che deciderà le sorti della maglia rosa: venerdì 28 maggio la 19esima tappa terminerà infatti all’Alpe di Mera, in Valsesia, per poi ripartire il giorno seguente da Verbania.