Incidente stradale a Casciago, 19enne finisce all’ospedale

Un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio tra via Campazzo e via Dell’Acqua a Casciago, all’altezza della chiesa dedicata ai santi Agostino e Monica.

L’incidente intorno alle 17.30 di martedì 9 febbraio. A terra, sull’asfalto, è finita la moto guidata da un ragazzo di 19 anni, trasportato in pronto soccorso a Varese dall’ambulanza: al momento dell’intervento dei sanitari era cosciente, anche se dolorante per via delle diverse contusioni in varie parti del corpo.

Sul posto i carabinieri che hanno regolato il traffico (con l’ausilio dello stradino del paese) e ricostruito la dinamica dell’incidente. Ad osservare la scena diverse persone che transitavano in auto o a piedi in quel momento.