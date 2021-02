Dopo le maxi code Anas rimuove (nel weekend) il cantiere sulla Statale del Lago di Como

L’odissea che tanti automobilisti hanno vissuto domenica scorsa nel tornare a casa dalla Valtellina non si riproporrà nel prossimo weekend. Anas ha infatti deciso di correre ai ripari, modificando il calendario del cantiere che tanti disagi ai viaggiatori ha causato.

“Anas ha programmato la modifica degli orari di lavoro per l’adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” tra Abbadia Lariana e Lecco -si legge in una nota dell’azienda-. Il provvedimento è stato preso per ridurre i disagi al transito nel fine settimana durante il quale si registra un aumento consistente dei flussi di traffico”.

Così il cantiere è stato rimosso in queste ore e i lavori riprenderanno lunedì 22 febbraio. “La nuova modalità di lavoro -continua Anas- prevede l’esecuzione degli interventi a partire dalle ore 9:30 del lunedì mattina fino alle ore 14:00 del venerdì quando sarà eliminata la limitazione con il ripristino della viabilità su entrambe le corsie per tutto il fine settimana”.

Una buona notizia, dal momento che la riduzione della carreggiata -condita da qualche incidente- domenica aveva causato una coda lunga più di 25 chilometri.