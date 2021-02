Le star di Hollywood tornano sul Lago di Como per il nuovo film di Ridley Scott

Sono attese tra Milano e il Lago di Como, le riprese di “The House of Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott.

Il lungometraggio, in programma in primavera, potrebbe portare sul Lario alcuni dei componenti di un cast stellare selezionato dal celebre regista: Lady Gaga, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino e Adam Driver (Kylo Ren nella saga di Star Wars).

Il progetto si ispira alle vicende della famiglia Gucci e in particolare al delitto di Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. Il film sarà girato tra Firenze e alcune location della Lombardia, come il quadrilatero della moda a Milano e le splendide ville sul Lago di Como. Una notizia che conferma la vocazione del Lario per il mondo del grande cinema e che porterà nuovamente le star di Hollywood a frequentare alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

Secondo le anticipazioni, Lady Gaga, reduce del successo di “A star is Born”, vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex Lady Gucci condannata per aver organizzato l’assassinio del marito.