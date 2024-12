Generosità e altruismo, Monia, la mamma della piccola Elena Giudici scomparsa a luglio, premiata al “Sole D’Oro”

La voglia di tendere la mano sempre, prima di tutto.

Monia Forlani, quando parla, ha una voce forte, riconoscibile da lontano. E’ una donna alta, lo sguardo profondo e due occhi che sanno guardare senza filtri chi le si trova dinanzi. Più di tutto, però, in lei è riconoscibile il sorriso caldo e accogliente che rivolge a chiunque.

La gorlese è una dei volontari premiati ieri mattina da CSV Insubria per il prestigioso riconoscimento che mette sotto i riflettori quei volontari delle province di Varese e Como che si sono distinti nella promozione dei valori della solidarietà, del dono e della partecipazione attiva nella comunità.

Fra i quattro nominativi selezionati per la provincia di Varese (che insieme ai quattro della provincia di Como, al premio per i giovanissimi e a quello delle associazioni compongono la decina del “Sole D’Oro”, ndr) c’era Forlani, accompagnata dal marito Davide Giudici, dal figlio Leonardo e da Silvia Caldiroli, volontaria e amica, al suo fianco in tanti momenti all’insegna dell’impegno sociale che contraddistinguono la loro vita.

E sono tante le realtà in cui la gorlese ha saputo distinguersi, portando impegno e generosità e diventando un esempio all’interno della sua comunità, in primis a Gorla Minore, ma non solo.

Ore a disposizione della cooperativa sociale Gruppo Amicizia, che dal 1988 si occupa di persone con disabilità intellettiva. Poi le giornate con gli amici della Pro loco locale, fra eventi di intrattenimento, campagne solidali, momenti a spadellare per pranzi e cene alle feste, ma anche spunti culturali da offrire ai propri compaesani. Tante occasioni per mostrare quanto pensare agli altri sappia ristorare il cuore, perché “Fare del bene fa sempre bene”, come recita il motto dell’associazione, nella quale Forlani riveste un ruolo chiave nel CdA. Ma anche l’attenzione ai ragazzi in Oratorio, per la Giornata Missionaria, l’impegno con Avis, con il neonato Palio gorlese e l’organizzazione per i rioni, ma anche e soprattutto la testimonianza di Forlani con Telethon e Aidel 22.

La malattia della figlia Elena, scomparsa lo scorso luglio, ha caratterizzato questi 14 anni della vita di Monia, e la preoccupazione e i sentimenti che qualsiasi genitore proverebbe dinanzi a una routine fatta di visite, terapie e ospedali, è sempre stata accompagnata dalla sua volontà di darsi da fare. E allora l’impegno in prima persona, mettendoci il cuore e la faccia – come lo scorso dicembre quando raccontò della malattia di Elena durante una serata di raccolta fondi per Telethon – e offrendo a chi la incontrava non una ricetta magica per affrontare questa grande prova, ma il proprio pezzetto di cammino, affinché potesse sostenere anche altri. In egual modo, tanto è stato l’impegno di Forlani con Aidel22, l’ente che si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone con “Del22”, microdelezione del cromosoma 22, e di educare alla diversità, attraverso azioni di sensibilizzazione nei diversi ambiti sociali.

E dopo il più grande dei dolori, la scomparsa di Elena, la famiglia Giudici – Papà Davide, mamma Monia e il fratello Leonardo – hanno scelto di impegnarsi in un’iniziativa benefica in ricordo della ragazzina che ha commosso tutta la provincia: lanciare una raccolta fondi, destinata a creare nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda dei progetti che mettano al primo posto la qualità di vita dei piccoli malati.

Tanti motivi, tanti gesti che questa donna ha compiuto e compie ogni giorno, mostrando quanto altruismo, generosità e amore per gli altri sappiano cambiare la vita di chi incontriamo. Tanti motivi per i quali Monia Forlani è stata scelta da CSV Insubria per rappresentare quei valori di cui il volontariato dovrebbe farsi promotore.

Monia Forlani e il sindaco Fabiana Ermoni

«Un orgoglio per tutta la comunità di Gorla Minore, dove le associazioni sono tante e tanta è la voglia di aiutare gli altri che si respira» come evidenziato con orgoglio dalla sindaca Fabiana Ermoni, al suo fianco sul palco. Una realtà in cui Monia Forlani ha saputo lasciare un segno indelebile e da cui ha ricevuto amore nel momento più difficile, a dimostrazione che il bene seminato resta in aria e si propaga intorno.

E oggi, all’auditorium dell’ospedale Sant’Anna, traboccante era l’emozione di questa grande donna nel ritirare il premio, abbracciata da familiari e amici presenti a Como, ma indirettamente dai tanti, a Gorla e non solo, che hanno un grande “Grazie” da donarle. Con un sorriso che sarà arrivato senza dubbio dal cielo da un angioletto fiero della sua mamma.