Oltre 2mila euro per i bimbi malati del Niguarda, Gorla Minore lascia il segno nel ricordo di Elena

È passato qualche giorno, eppure, per le strade di Gorla Minore, il discorso prevalente continua ad essere lo stesso.

L’orgoglio per quanto realizzato in questi mesi unisce il paese e la sensazione che si avverte nell’aria è quella di essere parte di una comunità vera, capace di impegnarsi nella solidarietà.

Nel nome di Elena Giudici – la 14enne scomparsa lo scorso luglio – infatti, i gorlesi hanno donato, ciascuno a suo modo, secondo le sue possibilità, per contribuire all’iniziativa solidale di Monia Forlani e Davide Giudici, i genitori di Elena. Nonostante un dolore inimmaginabile, questa famiglia ha voluto impegnarsi per offrire ad altri bambini malati un aiuto fondamentale nelle cure.

Hanno così deciso di donare al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda una somma di denaro che aiuti la cura e l’attenzione per i piccoli, che imparano presto – terribilmente presto – a conoscere cosa significhino malattia e medicinali.

Al fianco dei genitori di Elena, si è subito mossa l’associazione Gorla che Lavora, che ha chiamato i propri concittadini alla generosità: nei negozi e nelle botteghe drl paese, infatti, era possibile trovare dei salvadanai colorati che raccoglievano monetine e donazioni per la causa.

Venerdì 8 novembre, in una serata ricca di emozioni, i commercianti hanno donato l’assegno a mamma Monia, pari 2mila e 245 euro, che si andranno a sommare alle donazioni arrivate sull’Iban predisposto per il progetto solidale.

L’auditirium Peppo Ferri ha spalancato le porte alla cittadinanza, intervenuta per dimostrare la propria partecipazione all’iniziativa.

Oltre ai discorsi commossi, al ricordo della splendida 14enne – amata da chiunque la incontrassi per le strade del comune della Valle Olona – i tre comici Max Pieroboni, Enzo Emmanuello e Urbano Moffa, hanno cercato di far sorridere i presenti.

Fra sorrisi e parole, fra risate e momenti di riflessione, Gorla Minore ha abbracciato ancora una volta la famiglia Giudici, con lo sguardo commosso verso il cielo.

Non si tratta però dell’ultima iniziativa solidale nel nome di Elena: fra qualche giorno si terrà la Gorlonga, la marcia/corsa non competitiva che fa scendere in strada tutti.

Durante la giornata (domenica 17 novembre, ndr), i bambini potranno partecipato alla Color Ele Run, una festa di colori e movimento nel nome della piccola gorlese.

La solidarietà non si ferma: l’affetto per la piccola Elena si sta trasformando in cura verso gli altri.

Questo l’Iban a cui è possibile indirizzare ancora le proprie donazioni per il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda:

IT13S0503450321000000002096

(intestato a Monia Forlani)