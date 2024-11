Torna la Gorlonga: tutti a piedi per le strade di Gorla Minore, quest’anno anche la corsa a colori per i bambini

Lo scorso anno erano state oltre 1600 le persone che, indossate le scarpe da ginnastica, avevano scelto di mettersi a camminare per le strade e i sentieri di Gorla Minore, rinnovando il successo di una manifestazione che piace e diverte.

La Gorlonga, la camminata- corsa non competitiva Fiasp che appassiona sempre tanta gente, torna anche in questo autunno per una edizione che saprà regalare emozioni.

6, 13 O 20 Km?

Lanciata nel 2016, è capace di coinvolgere tutto il paese e richiamare gente anche dal resto della Valle Olona, proponendo una mattinata fra sport, natura e aggregazione.

I percorsi – tre disponibili, di 6, 13 e 20 Km – si snodano infatti dal centro abitato, al fondovalle, passando per sentieri nei boschi: un bel biglietto da visita per conoscere luoghi e scorci del territorio, ma non solo. Ciascun partecipante, infatti, sceglie come viversi la Gorlonga: c’è chi corre, chi cammina spensierato, magari portando a spasso i cani o spingendo carrozzine.

Si possono trovare corridori in perfetta tenuta da maratoneta e altri con un semplice abbigliamento comodo: al di là delle differenze di stile, però, chiunque scelga di iscriversi alla Gorlonga ha con una gran voglia di stare insieme agli altri.

Ambitissima la vittoria del gruppo più numeroso: una sfida fra i partecipanti che vede coscritti, clienti di negozi, gruppi sportivi e altre comitive di amici, iscriversi tutti insieme per puntare ad essere la brigata con più partecipanti e ambire così alla targa della Gorlonga.

Alla regia della manifestazione, CAI e Gruppi Cammino, con la collaborazione di un nutrito gruppo di volontari che si occupano di sicurezza stradale, cartellonistica, ristoro e organizzazione.

I volontari dell’edizione 2023, ancora pronti ad impegnarsi per la manifestazione di quest’anno

Appuntamento il 17 novembre dalle 8.15 in avanti: si può iniziare fra le 8.30 e le 9.30 e il termine corsa sarà alle 13.30, ma la Gorlonga saprà far divertire tutti, anche chi magari chiuderà il giro di camminatori e corridori, procedendo a passo lento, ma gustandosi una passeggiata con gli amici per Gorla.

Per i bambini la “Color Ele Run”

Per l’edizione del 2024, inoltre, è previsto un momento speciale dedicato ai bambini: un evento curato da AVIS e nato dopo il lutto della comunità per la scomparsa di Elena Giudici, la 14enne che lo scorso luglio ha lanciato un grande vuoto fra amici e compaesani.

La “Color Ele Run”, con inizio alle 10, sarà una speciale camminata immersi nei colori aperta ai bambini, che potranno muoversi e divertirsi in mezzo alle tinte pastello, colorando loro stessi e tutto intorno, in una nuvola arcobaleno che tanto Elena avrebbe amato.