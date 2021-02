Dopo l’incidente mortale, la corsa per recuperare cani e gatti fuggiti in autostrada

La staffetta che portava cani e gatti verso le nuove famiglie che li attendevano si è interrotta tragicamente, con due volontari Enpa morti sul colpo.

Ma oltre a dover accettare la scomparsa di Elisabetta Barbieri, amatissima volontaria lombarda, e dell’autista Federico Tonin, i volontari delle associazioni accorsi sul luogo dell’incidente hanno dovuto affrontare insieme alle Guardie zoofile il difficile recupero degli animali, cani e gatti, che dopo lo scontro sono fuggiti spaventati lungo l’autostrada.

Gli animali sono stati quasi tutti recuperati, e grazie ai volontari è stato possibile pianificare il viaggio per la consegna alle famiglie che attendevano i loro piccoli.

Intanto in rete corrono il dolore e l’incredulità per la scomparsa dei due volontari. Decine i messaggi che da tutta Italia piangono Elisabetta e Federico, che insieme a un terzo volontario – inizialmente indicato tra le vittime, ma ricoverato all’ospedale di Cesena con una prognosi di 30 giorni – stavano tornando dalla Puglia con un servizio di staffetta per trasportare gli animali verso le famiglie che li avevano adottati.