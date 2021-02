Lite tra famigliari in viale Milano a Gallarate, tra pugni e danni al condominio

Pomeriggio movimentato quello di ieri 3 febbraio 2021 per le volanti del Commissariato di Gallarate, accorse in viale Milano, per una lite condominiale che è sfociata anche in danneggiamenti alle strutture del condominio.

La prima volantem giunta sul luogo dell’intervento alle ore 15.00 circa, ha intercettato un individuo che stava nervosamente correndo lungo i portici dei condomini di Viale Milano. Gli agenti che lo hanno sottoposto a controllo di Polizia e hanno immediatamente notato tracce di sangue sul volto del giovane, che riportata anche delle ferite lacero contuse sulle nocche di entrambe le mani.

In un primo momento il giovane, un ventottenne domiciliato ad Albizzate, si è dichiarato estraneo ai fatti, ma ha successivamente ammesso di aver avuto una lite con un altro individuo, al momento non presente, ma che è giunto sul posto poco dopo.

Dai racconti di alcuni testimoni e dagli accertamenti avviati sul posto, gli agenti hanno ricostruito i fatti: la lite è nata per motivi relativi all’affitto di un appartamento del condominio, conteso tra madre e figlia ed i relativi compagni di vita. Proprio fra questi ultimi è nato l’alterco più aspro, al termine del quale il giovane fermato per primo dai poliziotti è stato colpito al volto con un pugno da parte del proprio “rivale”, che poi è rientrato nella propria abitazione.

Non era però finita: il malcapitato si è subito dopo scagliato contro il portone condominiale, danneggiandolo, come ha del resto egli stesso ammesso quando è stato interrogato dagli agenti.

Gli uomini del vicino Commissariato alla fine sono riusciti, a fatica, a calmare gli animi, a ricostruire la vicenda. Il giovane albizzatese ha rifiutato le cure mediche, ma è incappato in una denuncia alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per i danni provocati.