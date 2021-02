Il questore Michele Morelli in visita a Gallarate

Visita a Gallarate del nuovo questore di Varese, Michele Morelli. Subito dopo il debutto in questura, Morelli ha voluto visitare subito Gallarate, accolto al commissariato di pubblica sicurezza – nella mattina di mercoledì – dal dirigente Luigi Marsico.

Subito dopo, la visita in municipio, dove è stato accolto dal sindaco Andrea Cassani, dalla vice Francesca Caruso e dagli assessori Mazzetti e Palazzi.

«Ho fatto presente e ci siamo confrontati con il questore sulle problematiche da affrontare, a livello di sicurezza e ordine pubblico» dice il sindaco. «Sono sicuro che collaboreremo bene, come già collaboriamo oggi con il Commissariato».

Entrato in Amministrazione nel 1987, Michele Morelli è stato assegnato alla questura di Venezia nell’agosto 1988, dove ha ricoperto l’incarico di vice capo di Gabinetto fino al 1997. Ha prestato servizio presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da lì, distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricoperto incarichi operativi nel Servizi di Sicurezza in varie zone d’Italia e, in ultimo, quale responsabile del territorio Marche-Abruzzo-Molise. In seguito alla promozione a Primo dirigente della polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2003, è stato aggregato alla questura di Torino in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, per dirigere quotidiani servizi di ordine pubblico. Al termine, per esigenze di servizio, è stato trasferito presso la questura di Bolzano quale dirigente la Divisione polizia Anticrimine. Dal settembre del 2007 al 25 maggio 2010 ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto/Dirigente Ufficio di Gabinetto della questura di Venezia. Il 26 maggio successivo, è stato nominato vicario del questore di Venezia con provvedimento del Capo della polizia. Poi nel 2014 la direzione del Compartimento polizia stradale Friuli Venezia Giulia, funzione ricoperta sino al 25 gennaio 2015. Dal 26 gennaio 2015 ha ricoperto la funzione di questore della provincia di Belluno.