L’opera lirica spiegata ai ragazzi delle medie di Maccagno

Oggi martedì 9 febbraio il professore di Musica Paolo Visentin ha voluto proporre ai suoi studenti della scuola secondaria di primo grado “L. da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, una lezione introduttiva sull’Opera Lirica, tenuta dal Maestro Prof. Marco Chingari che ha ideato un progetto volto a diffondere, in maniera accattivante, leggera, ma esaustiva, la conoscenza dell’Opera Lirica tra i ragazzi.

Il Maestro ha coinvolto i giovani in un viaggio virtuale spiegando come si diventa cantante lirico, cos’é un’opera e qual è il segreto della sua immortalità, il rapporto tra il teatro di prosa e la Letteratura come base dei libretti d’opera, il rapporto dell’opera lirica con la storia politica e culturale del suo tempo. Durante la lezione sia il noto cantante ed attore Marco Chingari che il Prof Visentin per la gioia dei ragazzi e dei docenti si sono esibiti nell’esecuzione vocale di brani tratti da famose opere.

«Si ringrazia anche la Dirigente Scolastica Prof Menditto Raffaela, sempre disponibile a diffondere la cultura nelle sue più diverse forme», spiega la professoressa Marzia Malesani.