Malnate commemora il Giorno del Ricordo con un’intervista online

Il Comune di Malnate ha organizzato un evento speciale per commemorare il Giorno del Ricordo, per non dimenticare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

L’assessore alla Cultura Carola Botta ha intervistato per l’occasione Pier Maria Morresi, presidente del comitato Provinciale di Varese per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e gli esulli Antonio Barbieri e Maria Rovis Franzi.

L’intervista sarà trasmessa dalle ore 10 di mercoledì 10 febbraio su Malnate.org e sul sito del Comune di Malnate.