Malore sotto al Forte di Orino, l’escursionista morto è un 65enne di Cerro Maggiore

Lutto a Cerro Maggiore per la scomparsa di Gianfranco Rotondi, 65 anni, venuto a mancare martedì 23 febbraio per un malore durante un’escursione in montagna. I funerali dell’uomo saranno celebrati giovedì 25 febbraio alle 16 nella chiesa parrocchiale SS. Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore.

Il 65enne è stato colto dal malore quando ormai era a 200 metri dalla meta che si era prefissato, il Forte di Orino: a pochi tornanti dalla cima il suo corpo non ha retto allo sforzo ed è stato stroncato probabilmente da un infarto. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era in arresto cardiocircolatorio e gli sono state praticate le manovre salvavita. Poi la corsa disperata dell’elisoccorso al pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto in condizioni gravissime, ma non c’è stato nulla da fare: Gianfranco Rotondi è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul posto erano diretti anche i tecnici del CNSAS, il soccorso Alpino della stazione di Varese che con due squadre hanno fatto rientro alla notizia del ritrovamento del ferito e del suo immediato ricovero. L’intervento ha visto l’impegno anche dei Carabinieri della stazione di Cuvio, compagnia di Luino.