Infarto sotto al Forte di Orino, escursionista gravissimo

Era a 200 metri dalla meta: il Forte di Orino, in una giornata di quasi primavera. Invece il suo corpo non ha retto allo sforzo ed è stato stroncato da un infarto: ora è ricoverato in condizioni molto gravi.

È successo nel primo pomeriggio di martedì lungo il sentiero “313“ del Parco Campo dei Fiori. All’uomo, 65 anni, mancavano pochi tornanti per arrivare in cima quando ha accusato un malore.

Le prime informazioni parlano di un infarto: all’arrivo dei soccorritori a bordo di un elicottero sanitario, l’uomo era in arresto cardiaco e gli sono state praticate le manovre salvavita; poi è stato imbarcato sul velivolo alla volta del pronto soccorso di Varese dove è giunto gravissimo.

Sul posto erano diretti anche i tecnici del CNSAS, il soccorso Alpino della stazione di Varese che con due squadre hanno fatto rientro alla notizia del ritrovamento del ferito e del suo immediato ricovero (nella foto).

L’intervento ha visto l’impegno anche dei carabinieri della stazione di Cuvio, compagnia di Luino.

La zona interessata dai fatti è il tratto finale del sentiero che parte da località Pozzolo-Cà dei Monti a Gavirate e arriva in vetta dopo un severo dislivello – da 300 m a 1.139 – per una lunghezza complessiva del tragitto attorno ai 4 chilometri.