Marco Berlusconi nuovo primario di ortopedia all’ospedale Sant’Anna

( nella foto a sinistra il dr Berlusconi insieme al dg Banfi)

Nuovo primario di ortopedia all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. È il dottor Marco Luigi Maria Berlusconi che ha vinto il concorso bandito dall’Asst Lariana.

Cinquantotto anni, milanese, specializzatosi nel 1993 in Ortopedia e Traumatologia all’Università di Milano, il dottor Berlusconi da trent’anni si dedica allo studio e la cura dei pazienti traumatizzati. Ha lavorato per dodici anni in ambiente superspecialistico all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano maturando una grande esperienza in traumatologia e chirurgia dell’anca. Nel 2005 è diventato primario dell’unità operativa di Traumatologia del Trauma Center dell’Humanitas Research Hospital di Rozzano. Ha sviluppato grande esperienza nelle complicanze in ortopedia e traumatologia, in particolare nella cura dei problemi dell’osteosintesi (pseudartrosi, malconsolidazioni ed infezioni). E’ esperto nel trattamento dei problemi nella protesica dell’anca e nelle fratture patologiche e tumorali.

Da sei anni è presidente della sezione italiana dell’AO Trauma che è l’organizzazione mondiale per lo studio e la cura delle fratture ed è uno dei componenti dell’AO Technical Commission per lo studio delle innovazioni in traumatologia e dell’AO Educational Commission, in particolare per l’arto inferiore. Grazie al titolo conseguito di Faculty Coach è spesso relatore in corsi, congressi e seminari in Italia e all’estero. Ha all’attivo più di cinquemila interventi chirurgici sia in traumatologia che in chirurgia protesica dell’anca standard e di revisione, in oncologia ortopedica e nella chirurgia delle complicazioni in ortopedia e traumatologia.

«Il suo arrivo in Asst Lariana – sottolinea il direttore generale Fabio Banfi – ha come obiettivo la riorganizzazione dell’attività ortopedico-traumatologica in tutti e tre i nostri presidi ospedalieri, Sant’Anna, Sant’Antonio Abate ed Erba-Renaldi, in modo da garantire innovazione ed efficienza nella cura del paziente affetto da patologie traumatiche ed ortopediche e nel risolvere le possibili complicanze. La sua lunga esperienza nel trattamento di queste patologie avvantaggerà il territorio lariano, potrà essere attrattiva anche per le aree limitrofe e il suo ruolo internazionale accrescerà il nostro prestigio».

«Grazie alle mie competenze – aggiunge il dottor Marco Luigi Maria Berlusconi – mi auguro di riuscire a portare un’innovazione e uno stimolo culturale nuovo sia a livello medico che infermieristico, con lo scopo di creare un gruppo di lavoro sempre in crescita ed attivo nel curare al meglio il paziente».