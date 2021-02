Monti (Lega) risponde ad Astuti: “Sui mancati ristori chieda agli amici romani”

«Fatico a decifrare se il collega del Partito Democratico, Samuele Astuti, sia smemorato o in malafede. Che il commercio nelle zone di confine tra Luino e Ponte Tresa stia pagando a caro prezzo l’effetto del Coronavirus e delle relative restrizioni è evidente a tutti e non c’è bisogno dell’appello del Partito Democratico per evidenziarlo. Ricordo ad Astuti che il suo partito è stato al Governo e lo è tuttora per gli affari correnti, quindi quando parla di ristori alle attività produttive e commerciali è bene che si rivolga ai suoi compagni romani. Regione Lombardia, grazie al lavoro del Presidente Fontana e dell’Assessore Guidesi, che si è insediato da poche settimane, ha predisposto un’azione ristorativa seria ed efficace a beneficio di tutte quelle attività penalizzate dalle restrizioni causate dal Covid-19». Così Emanuele Monti, consigliere del Carroccio al Pirellone, in risposta alla richiesta di ristori alla Giunta regionale da parte del consigliere dem, Samuele Astuti.