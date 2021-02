Multa del Garante, Luino pagherà la metà

La multa del Garante per la protezione dei dati personali verrà pagata dal Comune di Luino ma al 50% del suo importo.

Lo ha deciso di fatto la giunta che con un atto di indirizzo volto a liquidare entro i termini di legge la sanzione, farà beneficiare le casse dell’amministrazione comunale di una riduzione della metà dell’intero importo, dell’ammontare complessivo di 10 mila euro.

La vicenda come si ricorderà è stata al centro di un’interrogazione comunale nel corso dell’ultimo consiglio a firma di Furio Artoni che chiedeva lumi all’attuale maggioranza della decisione del Garante che si riferiva a fatti legati alla precedente amministrazione, quando venne pubblicato all’albo pretorio un documento che ha violato la riservatezza di un consigliere comunale.

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali venne notificato al Comune lo scorso 29 dicembre con il quale viene irrogata al Comune di Luino la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro “per violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, diffusione per oltre un anno di dati personali di un soggetto e mancata designazione e comunicazione alla sopracitata Autorità del Responsabile della Protezione dei Dati entro la data del 25.05.2018 prevista dal RGPD”.

La decisione della giunta è del 26 gennaio.