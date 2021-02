Il neo ministro Bianchi scrive al personale delle scuole: “Insieme riusciremo ad andare oltre l’emergenza”

Il neo ministro all’Istruzione Patrizio bianchi ha scritto al personale delle scuole italiane. “Esprimo la mia gratitudine a ciascuno di Voi per l’importante lavoro svolto in questo anno di pandemia – ha scritto in un messaggio arrivato oggi a tutto il corpo docenti -. Sono consapevole degli sforzi profusi e desidero ringraziare tutti: i dipendenti dell’Amministrazione centrale e territoriale, i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo tecnico e ausiliario. Vi prego, inoltre, di trasmettere questo messaggio alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie”.

L’ex rettore, professore universitario nominato da Draghi nel nuovo Governo si rivolge al personale al quale chiede responsabilità: “Abbiamo l’onore e la responsabilita di metterci al servizio della Scuola e conosciamo l’enorme sfida che ci attende. Insieme riusciremo ad andare oltre l’emergenza, oltre le solitudini e le difficolta con fiducia ed energia. La Scuola e il battito della comunità, e il futuro del Paese. Buon lavoro a tutti Voi, a tutti noi”.