Oltre 2000 richieste in un mese per l’edicola online gratuita del sistema bibliotecario Valli dei Mulini

Il sistema bibliotecario Valli dei Mulini, con l’appoggio di Media Library Online, ha recentemente lanciato un’iniziativa di edicola online molto interessante che, in un solo mese, ha ricevuto più di 2 mila richieste di accesso.

Si tratta di un servizio gratuito riservato agli utenti delle 46 biblioteche della provincia di Varese, facenti parte del sistema Valli dei Mulini, che permette di visualizzare, leggere e consultare oltre 7 mila quotidiani e periodici da 90 paesi del mondo, in 40 lingue diverse. Oltre al Corriere della Sera, Vanity Fair e Giallo Zafferano, gli utenti possono sfogliare anche l’inglese The Guardian, lo spagnolo El Pais, il francese Le Figaro, l’americano The Washington Post e oltre 2 milioni di risorse gratuite, tra cui ebook e audiolibri. Un ventaglio di giornali da tutto il mondo che, mai come oggi, offre la possibilità di avere una finestra d’osservazione privilegiata sull’evoluzione mondiale della pandemia e su come differenti paesi trattino il medesimo argomento.

L’iniziativa è nata per contrastare l’attuale periodo di restrizioni, che ha reso difficoltoso l’utilizzo delle emeroteche presso le biblioteche. Lanciato prima di Natale come una sorta di idea regalo, il servizio gratuito di edicola online sarà assicurato per tutto il 2021: «Siamo molto soddisfatti del notevole numero di richieste avute in un solo mese – dice Silvia Borella, coordinatrice del sistema bibliotecario – Valuteremo i riscontri degli utenti, ma posso affermare con orgoglio che stiamo già pensando di riproporlo il prossimo anno».

La piattaforma Media Library Online è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale, che conta ad oggi oltre 6 mila biblioteche aderenti, in Italia e all’estero. Attraverso il portale è possibile consultare gratuitamente la collezione digitale della propria biblioteca comunale: ebook, musica, film, giornali, corsi di formazione online, archivi di immagini e molto altro.

Per usufruire gratuitamente del servizio di Valli dei Mulini, accessibile sia da computer sia da mobile, è sufficiente iscriversi presso la biblioteca del proprio comune, facendo richiesta di accesso all’edicola online, comunicando nome, cognome, email e codice fiscale. È possibile accedere tramite la pagina web vallideimulini.medialibrary.it, dopo aver ricevuto una mail in cui sono fornite credenziali e password.

Le 46 biblioteche convenzionate nel sistema bibliotecario Valli dei Mulini sono quelle dei comuni di: Albizzate, Arcisate, Azzate, Besano, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brunello, Brusimpiano, Cantello, Carbonate, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Clivio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Jerago con Orago, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malnate, Marchirolo, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Saltrio, Solbiate Arno, Sumirago, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito sistemabibliotecariovallideimulini.wordpress.com