Pauroso volo tra le rocce, in osservazione un uomo di 76 anni

Una caduta di diversi metri, compiuto davanti agli occhi di altri escursionisti. Ma quasi per miracolo l‘anziano camminatore caduto ai Pizzoni di Laveno se l’è cavata.

È finito sotto osservazione all’ospedale di Varese il 76enne della zona di Laveno che nella mattinata di domenica 14 febbraio è caduto dai sentieri dei Pizzoni di Laveno, già in territorio di Castelveccana.

Nella caduta ha riportato vari traumi. Le operazioni di recupero sono state effettuate dall’elisoccorso di Como. Le condizioni del 76enne sono da valutare, ma non è in immediato pericolo di vita. Insieme ad altre persone si trovava ai Pizzoni per un trekking nella natura.