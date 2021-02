Poche domande per il liceo coreutico: in forse la futura prima?

Dieci iscrizioni in meno rispetto allo scorso anno e la classe prima del liceo coreutico Candiani Bausch è a rischio.

I dati resi noti dall’Ufficio scolastico regionale fotografano una realtà difficile: sono solo 12 le domande per il primo anno di un percorso che vede centrale la danza. L’unico liceo coreutico in provincia segna il passo.

A livello italiano, i licei musicali e coreutici hanno registrato una flessione passando dall’1% allo 0,7% del totale delle iscrizioni.

La dirigente del liceo Maria Silanos non si dà per vinta, assicura che le richieste sono più di 12 e che farà tutte le azioni necessarie per assicurare una classe a settembre.

Come offerta unica della provincia, l’intenzione è quella di salvaguardare il più possibile l’opzione formativa. Si dovrà attendere che si completino le iscrizioni anche con il riorientamento degli studenti che hanno fatto altre scelte. Il campanello d’allarme, però, è suonato.