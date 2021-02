Pro Patria verso Lucca, una trasferta ricca di insidie

Dopo il bel pareggio contro il Renate, alla Pro Patria tocca scendere in Toscana per affrontare la Lucchese. Fischio d’inizio mercoledì 17 febbraio alle ore 15.00 per il turno infrasettimanale valido per la 25a giornata del girone A di Serie C.

Fanalino di coda del campionato, i rossoneri arrivano da una sconfitta contro il Como, che ha permesso ai lariani di balzare al primo posto in classifica. Una sconfitta arrivata, come ricorda mister Ivan Javorcic «solo negli ultimi minuti. Anche con la Pro Vercelli sono riusciti a pareggiare pur essendo in dieci. È quindi una squadra che ha dimostrato di essere compatta e di poter mettere in difficoltà chiunque. Noi siamo consapevoli delle difficoltà che andiamo ad affrontare a Lucca, ma vogliamo proseguire nel nostro percorso: loro, come tutti, hanno un bisogno disperato di punti e dunque mi aspetto una partita di difficile lettura».

Per quanto riguarda l’undici titolare, oltre al rientro dalla squalifica del difensore centrale Manuel Lombardoni, il croato anticipa che farà ampio ricorso al turnover: «Delle rotazioni ci saranno perché questa è una settimana intensa e le energie che spendiamo ad ogni partita sono tante. In più è un’idea che fa parte della nostra idea di gestione del gruppo: in ogni caso siamo pronti ad adattarci alle soluzioni dell’avversario, anche perché tenere alta l’intensità all’interno della rosa contribuisce a creare una mentalità da squadra vincente; ci sentiamo sempre sotto esame e quindi cerchiamo sempre di dare il meglio di noi stessi».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sia su VareseNews con notizie, statistiche, curiosità. Dalle 13,45 circa di mercoledì poi, saremo collegati per farvi vivere la sfida momento per momento. Potrete seguire la gara sul nostro consueto liveblog calcistico: i lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti oppure utilizzando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.