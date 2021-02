Rallysti del “Laghi”, su VareseNews c’è posto per voi

Torna nell’ultimo fine settimana di febbraio il Rally dei Laghi, la gara automobilistica più attesa della nostra provincia, giunta quest’anno alla sua 29a edizione dopo lo stop imposto dal Covid-19 nel 2020. La manifestazione sarà purtroppo disputata “a porte chiuse”, ovvero senza pubblico sulle strade e nelle aree di assistenza, sempre a causa delle disposizioni in vigore, ma VareseNews racconterà come sempre nel dettaglio tutto quello che accadrà nel corso del rally attraverso il consueto liveblog.

Una copertura lunga e minuziosa (il live prenderà il via diversi giorni prima della partenza), nella quale troveranno posto anche i commenti dei lettori oltre a notizie, immagini, interviste, video e curiosità minuto per minuto dalle strade delle prove speciali. A questo servizio, il nostro giornale ne aggiungerà uno ulteriore, sviluppato a partire da subito: mettiamo a disposizione di ogni equipaggio che prenderà parte alla gara uno spazio – un articolo – che possa dare visibilità a tutti i rallyisti, dagli aspiranti alla vittoria finale sino agli amatori che partecipano per il proprio piacere.

COME FARE

Nulla di più semplice. Avete a disposizione un modulo (form) che potete compilare in tutte le sue parti, inserendo i nomi dei componenti dell’equipaggio, la vettura utilizzata al “Laghi” (con relativa classe), i team e le scuderie. E poi potrete inserire un testo o un comunicato (massimo 2000 battute) nel quale raccontare quello che desiderate riguardo alla vostra partecipazione. Naturalmente ci sarà spazio per ringraziare gli sponsor che vi permettono di correre e per una fotografia (in orizzontale): scegliete voi se volete già svelare la livrea della vettura o se preferite pubblicare i vostri volti.

Per qualunque delucidazione, potete inviare una e-mail a sport@varesenews.it. Vi aspettiamo.

DIRETTAVN

Come accennato, a inizio settimana sarà disponibile il liveblog nel quale parleremo, giorno dopo giorno, del Rally dei Laghi con notizie, curiosità, tabelle, le parole dei favoriti e via dicendo. Poi, tra sabato e domenica, largo alla gara con tutte le ultime news e la cronaca minuto per minuto sino all’arrivo e alla premiazione finale. Il live sarà aperto alle opinioni dei lettori che potranno scrivere sia nello spazio commenti sia usando l’hashtag #rallydeilaghivn su Twitter o Instagam. Il liveblog sarà gentilmente offerto da Colacem.