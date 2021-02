Il regista varesino Boriani al festival Writers #9 con Mauro Pagani e Mimmo Borrelli

Paolo Boriani è un regista varesino (di Luvinate, per la precisione), trapiantato a Milano, con fortissimi legami in America. Un artista internazionale, autore di lavori di prestigio, che dal 5 al 7 febbraio partecipa al festival letterario “Writers. Gli scrittori (si) raccontano”, giunto alla nona edizione, in un’inedita versione streaming, senza pubblico, trasmessa dagli spazi dei Frigoriferi Milanesi.

Galleria fotografica Paolo Boriani al festival Writers #9 con due opere con Mauro Pagani e Mimmo Borrelli 4 di 6

Venerdì 5 febbraio alle ore 21 verrà trasmesso “Fuori Onda”, un film di Boriani con Mimmo Borrelli, un montato di scene inedite tratte dai film documentari ‘A Sciaveca e Faccia Gialla, mentre sabato 6 febbraio a chiudere la serata sarà “VentiVenti”, opera di Mauro Pagani per la regia di Boriani.

«VentiVenti è diventato il “trailer” di Writers #9, la rassegna letteraria dei Frigoriferi Milanesi – racconta Boriani -. Mauro Pagani, il più grande musicista italiano (ha scritto con De Andrè gli album Crêuza de mä nel 1984 e Le nuvole nel 1990) è stato invitato a partecipare a Writers #9 e ha scelto di scrivere un cortometraggio sulla pandemia a New York, la sua seconda casa, ambientato il giorno della sconfitta di Donald Trump e della vittoria di Joe Biden. Mauro Pagani mi ha chiesto di dirigere VentiVenti perché è un amico e poi perché sa che sono stato molto a New York e che a New York ho girato un cortometraggio e un film con Roberto Saviano, il primo su di lui, intitolato Faccia Gialla».

«VentiVenti filma, alla mia maniera, la New York deserta della pandemia, e si concentra su una metropolitana senza neanche più una persona – spiega il quarantenne Boriani -. Ciò che resta a New York con la pandemia sono solo delle sculture in bronzo di Tom Otterness intitolate “Life Underground”, installate alla fermata della metropolitana della 14th. Sono state filmate il giorno del ringraziamento, quando nella metropolitano, oltre a me, c’erano i poliziotti e le sculture in bronzo. Le persone non ci sono più. Non ci sono neanche più nomi e cognomi. Nè dei vivi. Nè dei morti. Ci sono solo numeri. La musica del cortometraggio è sempre di Mauro Pagani, la dolorosissima “Care For”. Anche la voce del cortometraggio è sua».

Il giorno prima, venerdì 5 febbraio, andrà in scena in anteprima e in apertura della rassegna letteraria “Fuori Onda”, film documentario di Paolo Boriani, 60 minuti di immagini inedite che non sono entrate nei montati dei film ‘A Sciaveca (2013) prodotto da Sky arteHD e Faccia Gialla (2016) prodotto da Rai Cinema, che Paolo Boriani ha girato con e su Mimmo Borrelli.

«Fuori Onda è un film archeologico, un abc con e su Mimmo Borrelli ambientato in un paese di pescatori, dove Borrelli inscena le sue performance in un lido abbandonato, intere sequenze senza uno stop, sequenze che separano l’esperienza del teatro, apparentemente vicina, con l’esperienza del cinema, apparentemente lontana – ci spiega Boriani, appassionato di arte contemporanea oltre che cultore del cinema e della letteratura americana del ‘900 -. Non si vedrà mai Mimmo Borrelli recitare così vicino, così vicino da non potere più andare a teatro, perché troppo lontani oramai. È l’incontro finale con le parole sommerse del teatro di Mimmo Borrelli, archeologia, già adesso archeologia. Un maestro di teatro, di che cosa è il teatro, di come si lavora a teatro, di vita, di vita vera in un paese di pescatori, che arriva al Piccolo Teatro Strehler di Milano».

