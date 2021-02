“Rimettete in ordine le nostre vie”: i residenti di Bizzozero incontrano il consigliere Pullara

E’ avvenuto oggi, 17 febbraio, un incontro tra i cittadini e il consigliere comunale di Italia Viva Giuseppe Pullara: l’appuntamento era in via dei Cavalli a Bizzozero ed era stato lanciato nei giorni scorsi sui social.

Il gruppo si è trovato nei pressi del cimitero del quartiere, con il consigliere comunale e un funzionario dell’ufficio strade del Comune, per raccogliere le esigenze degli abitanti di quell’angolo di Varese stretto tra i boschi della Stoppada e l’urbanizzazione spinta dei decenni 60-80.

Un angolo che vede strade molto strette (Via dei Cavalli) o addirittura che si concludono in uno sterrato (Via Fratelli De Grandi) attraversate da auto che “tagliano” viale Borri, o raggiungono il cimitero o la chiesa di Santo Stefano approfittando di quelle che sono poco più che strade di accesso alle case.

Per questo, gli abitanti hanno chiesto al consigliere una zona “30 all’ora” e dei dossi in via dei Cavalli, mentre in via De Grandi hanno chiesto la cartellonistica verticale (divieto di sosta nei punti più critici e intasati e altro) se non la manutenzione della strada, che pare essere privata e per la quale i residenti sperano in una conversione in via “normale”.

Infine, per salvaguardare i residenti che raggiungono a piedi il vicinissimo centro commerciale ODS/Tigotà, molti dei quali anziani, è stato proposto anche un passaggio pedonale su viale Borri, che da via de Grandi raggiunga i negozi: pochi metri di protezione per i pedoni che cambierebbero la qualità della vita.

Appunti presi: ora Pullara e il funzionario dell’ufficio strade presenteranno all’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati le istanze raccolte.