Rintraccia un pacco YunExpress

Yun Express è un’azienda cinese di spedizione internazionale, che invia pacchi e merce in Europa, negli Stati Uniti, Australia e Asia. Questa compagnia offre soluzioni logistiche, specialmente per l’e-commerce. E, grazie, a yunexpress tracking la tua spedizione è facile da rintracciare.

Di cosa si tratta? Ecco il: cosa, come, quando, perché e dove.

Cosa

Yun Express è una compagnia di spedizione cinese. È nata con l’idea di offrire un servizio veloce, affidabile e conveniente. I creatori hanno individuato un bisogno. Le aziende di e-commerce avevano problemi e difficoltà a inviare la loro merce tra nazioni, passando per frontiere diverse e leggi di dogana.

Questa compagnia offre soluzioni alle aziende che usano siti di online shopping come AliExpress, eBay. Esistono due siti online per questa azienda:

YunExpress AM è il sito ufficiale. Quindi il contenuto è in cinese, difficile da interpretare. Può essere usato per il Tracking, la tracciabilità, inserendo il numero della consegna nella casella di ricerca.

YunExpress USA è il servizio e sito interamente in inglese, dedicato a chi opera al di fuori della Cina. Si occupano di tutto. Raccolgono la merce dal magazzino e la consegnano all’indirizzo corretto, ovunque esso sia.

Questa azienda di invii internazionali opera in tutti i continenti. Per la consegna in Europa negli Stati Uniti, ci vogliono dai tre ai 10 giorni. Per destinazioni più remote, ci potrebbe volere più tempo. Com’è possibile? Grazie alla collaborazione con i corrieri nazionali come Poste Italiane, FedEx o Canada Post.

Come

Per usare YunExpress per le tue spedizioni di e-commerce, basta contattare l’azienda dal form online. Basta aggiungere i tuoi contatti e un messaggio per iniziare la conversazione. Queste sono le garanzie per chi usa questo servizio di consegna:

Autorizzazioni DDP, delivery duty paid. Garantisce che il cliente finale non abbia sorprese di costi di trasporti o dogana. Tutto è incluso nel prezzo finale, sia per l’azienda di e-commerce che per il clienti che compra su eBay.

Consegna express, fino all’ultimo chilometro. La spedizione è veloce e spesso è competitiva, specialmente se paragonata ai corrieri nazionali.

Tracciabilità. YunExpress Tracking offre il numero di tracciamento, da usare sia per la compagnia di e-commerce che per il cliente finale. Questo strumento permette di sapere dov’è il pacco grazie a una cronologia completa. Una nota: se leggete la nota “Yunexpress’s Track End” significa che la merce è stata trasferita al corriere locale, come Poste Italiane.

Il miglior prezzo. Con YunExpress, non avrete supplementi o sovrapprezzi per dettagli come la benzina.

Dove

YunExpress spedisce in: Europa, Nord America, Asia e Australia. Queste sono le destinazioni più popolari, per cui il tempo di consegna varia dai tre ai 10 giorni. Sul sito in inglese è possibile avere informazioni sui tempi di spedizione nella maggioranza dei paesi europei. Inoltre, è possibile sapere perso massimo, dimensioni massime e numero di tentativi di consegna in persona.

Quando

YunExpress è ideale per consegnare merce all’estero. Se avete una compagnia di e-commerce, usare questo servizio è una garanzia di serietà. Non ci saranno sorprese, sovrapprezzi o problemi alla dogana.

Perché

Questa compagnia cinese è veloce, tracciabile (grazie al YunExpress Tracking) e conveniente. Lavora con i migliori corrieri nazionali, il che garantisce il miglior prezzo per il tuo pacco. La spedizione è seguita dal primo momento fino all’ultimo chilometro. La qualità è garantita dal ritiro in magazzino fino alla consegna alla porta di casa del cliente.

Ecco i numeri di YunExpress:

800 lavoratori nel mondo

000 clienti globali

Il tempo di consegna in media per la Francia è tra i quattro e cinque giorni

Il peso massimo per un pacco in Spagna è di 66 libbre, o 30 kg

Se inviate in Germania, il numero massimo di tentativi di consegna è due. Dopo, il pacco dovrà essere ritirato in persona all’ufficio postale.

YunExpress è un’azienda di consegna che opera nel mondo. Lo fa con serietà e velocità, per assicurarsi che il pacco arrivi senza problemi a destinazione. Grazie agli accordi con diverse dogane, non ci saranno problemi di documenti o restrizioni.

Per le compagnie di e-commerce, questa è una delle opzioni più competitive e garantisce qualità. I pacchi arrivano, sempre e arrivano chiusi. Arrivano sempre in ottime condizioni, pronti per essere aperti da un cliente soddisfatto.