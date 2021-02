Roma, nasce il Comitato per la transizione digitale

Venerdì 26 febbraio il Consiglio dei ministri ha istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd) a sostegno del nuovo ministro Vittorio Colao alla Transizione digitale nella digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La spesa massima prevista per quest’anno è di 2,2 milioni di euro, mentre per il 2022 3,2 milioni di euro.

Il team del Comitato interministeriale per la transizione digitale

Nel Citd rientrano i ministri per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Assuntela Messina), per la pubblica amministrazione (Renato Brunetta), per il sud e la coesione territoriale (Dalila Nesci), dai Ministri dell’economia (Daniele Franco), della transizione ecologica (Roberto Cingolani), dello sviluppo economico (Giancarlo Giorgetti), della cultura (Dario Franceschini), delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Enrico Giovannini) e della Salute (Roberto Speranza), oppure da un loro delegato.

I ministri saranno affiancati da una squadra di 60 esperti, tra cui 25 dalla Pubblica amministrazione e 35 esterni “in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale”.