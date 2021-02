Sara Giusti: “La palestra della Uisp è diventata il mondo!”

I corsi Uisp sono on line e non si fermano. Nonostante il periodo di forti restrizioni dal punto di vista di iniziative da organizzare all’aperto, l’Unione Italiana Sport Per tutti si è attrezzata per stare vicina ai propri soci. Il comitato Uisp di Varese cerca di aiutare le persone a mantenere la forma fisica, arrivando direttamente nelle abitazioni con lezioni online. E questo rende davvero senza confini le potenzialità dei corsi del comitato varesino, tanto che stanno iniziando ad arrivare adesioni anche dall’estero.

Il costo mensile è di 15 euro per una lezione a settimana, 25 per due lezioni, più una tantum di 9 euro per la tessera Uisp, che è valida per tutto l’anno sportivo e comprende le assicurazioni di base anche per la pratica sportiva domestica. È necessario comunque il certificato medico, e la possibilità di collegarsi tramite piattaforma Meet, con una lezione di prova gratuita.

Un’offerta davvero “per tutti” quella del Comitato territoriale varesino, che propone lezioni di 45 minuti da poter seguire da casa per pilates, GAG Total body e mantenimento posturale sia al pomeriggio che la sera (il volantino con gli orari e i costi è disponibile sul SITO UFFICIALE).

A guidare i corsisti è Sara Giusti, volontaria ormai “storica” dello sport per tutti varesino, che già dall’inizio del lockdown porta avanti le attività on line. «Si è rivelata un’esperienza talmente positiva che abbiamo pensato di ampliarla anche oltre il mio gruppo di ‘fedelissime’ – spiega – vedo che è facile seguire, anche grazie al fatto di essere a casa. Le persone hanno voglia di esserci, di impegnarsi, di ritrovare una parte di quella bella atmosfera che si crea in palestra».

E i corsi organizzati da Sara e dal comitato varesino stanno riscuotendo un notevole successo, tannto che c’è chi li segue addirittura dall’estero: «Una signora ha coinvolto l’amica che abita in Massachusetts, vicino Boston, e presto si collegherà un’altra allieva dalla Germania», racconta Sara.

Insomma, i corsi on line stanno facendo quello che fanno tutti i social: avvicinare le persone, permettere di scambiarsi e di condividere esperienze e momenti di divertimento insieme. Il gruppo è affiatato, i nuovi e le nuove arrivate vengono inseriti senza problemi in una palestra che diventa letteralmente senza confini: «Non essendo legati allo spazio fisico di una sala, mi sto ritrovando con un gruppo in crescita – racconta Sara – e diventa ancora più emozionante fare lezione quando sai che c’è chi aspetta anche così da lontano». Diventa, insomma, la messa in pratica dei valori Uisp: uno sport davvero per tutti, per stare bene con se stessi e con gli altri ovunque ci si trovi.

La Lombardia “in giallo” non cambierà le cose: «Il divieto di praticare in palestra resta spiega Sara – ma a questo punto un problema relativo: la nostra palestra è diventata il mondo!».