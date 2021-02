Saranno i Kusher a calcare il palco delle Cantine Coopuf per “L’Ultimo Concerto”

Saranno i Kusher, la band dai suoni grunge da sempre legata alla storia delle Cantine Coopuf di Varese, i protagonista de “L’ultimo concerto?”, la campagna nazionale che vuole lanciare un grido d’allarme a favore di club e spazi musicali, in grandissima difficoltà da ormai un anno a causa delle chiusure imposte con la pandemia.

Anche lo storico spazio varesino ha infatti deciso di aderire all’iniziativa insieme ad altri 130 club di tutta Italia che ospiteranno artisti legati alla tradizione dei live in piccoli locali, e che vedrà l’esibizione di alcuni nomi storici come Brunori Sas, Giorgio Canali, Marlene Kuntz e 99 Posse.

Appuntamento dunque domani, sabato 27 febbraio, quando alle 21 inizierà il trio composto da Claudio Sannoner, Marco Mengoni e Luca Pedroni – questi ultimi in passato hanno anche condiviso il palco insieme al leggendario Ian Paice dei Deep Purple – daranno il via “all’Ultimo Concerto” che sarà trasmesso in streaming con lo scopo di sostenere concretamente le Cantine tramite una raccolta fondi (la trovate a questo link).

«L’ultimo Concerto è un’iniziativa condivisa da circa 130 live club italiani volta a porre l’attenzione proprio sul concetto di “Live Club” stesso – spiega Stefano Morandini delle Cantine Coopuf -. Finora abbiamo sentito parlare in Tv e nelle sedi politiche solo di teatri e cinema che, con tutto il rispetto, sono luoghi di cultura assolutamente da preservare, ma non sono gli unici. Il live club, come espresso dai dati che abbiamo anche condiviso sui nostri profili social di Cantine Coopuf, è uno spazio diverso ma non meno importante poiché attorno a esso ruotano comunque le stesse (se non di più) figure professionali di un cinema o un teatro».

«È assurdo che nel 2021 non si riesca a riconoscere una categoria così importante come quella del live club – conclude Morandini -. Ecco perché, dato che non si vede la luce in fondo al tunnel, abbiamo deciso di organizzare un ultimo concerto alle cantine (in streaming e visibile sul sito www.ultimoconcerto.it) con i Kusher di Marco Mengoni, Luca Pedroni e Claudio Sannoner, una band di amici da sempre vicina al nostro locale».