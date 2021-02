Si apre il cantiere in piazza stazione. Il Comitato protesta: “Non tagliate gli alberi”

È la sera prima dell’inizio del cantiere che riqualificherà piazza Giovanni XXIII di Gallarate e il comitato “Salviamo gli alberi” presidia la zona contro il taglio di otto alberi.

Questo intervento, secondo i cittadini del Comitato, andrà a deturpare il paesaggio della piazza anziché portare maggiore sicurezza, che la principale motivazione per cui il Comune ha avviato questo intervento.

L’accusa da parte del comitato ambientalista è l’eliminazione di nove alberi sani, che verranno sostituiti con piante più piccole «che porteranno meno ossigeno e meno frescura alla piazza». Otto alberi verranno abbattuti, il nono (la japonica) verrà potato «ma non si sa dove lo metteranno». «Noi temiamo possa non sopravvivere alla potatura».

«Andremo avanti a sensibilizzare anche se il cantiere inizia domani: stasera distribuiremo volantini e cercheremo di spiegare ai gallaratesi cosa succederà in questa piazza», spiega Filiberto Zago del comitato. «La nostra speranza è che si aggiungano a noi anche i cittadini: se arrivano noi ce la giochiamo come nel 2007 a piazza Risorgimento». Riferimento all’estate in cui la mobilitazione fermò i lavori per alcuni giorni.

Domani mattina, mercoledì 24 febbraio, avranno formalmente inizio i lavori di allestimento cantiere, che ufficialmente aprirà il 15 marzo; probabilmente il comitato domani ci sarà, «ci stiamo organizzando».

I lavori in piazza stazione di Gallarate: cosa è previsto

Il progetto dell’intervento sulla piazza nel giro di un anno è passato da diverse revisioni. Allo stato attuale prevede la creazione di un passaggio nella zona centrale della piazza e una serie di abbattimenti di alberi concentrati sul lato verso i portici. Viene rifatta anche l’illuminazione.

Gli abbattimenti previsti, indicati sulla carta dell’attuale forma della piazza

Ovviamente diversi sono gli accenti usati da favorevoli e contrari, in particolare sugli alberi.L’amministrazione sostiene che sarà motore di rinnovo dello spazio, darà più ordine e produrrà meno degrado; sottolinea poi che gli interventi sulle alberature sono “a saldo zero” (qui l’articolo completo), vale a dire si piantano tanti alberi quanti vengono tagliati.

Il Comitato Salviamo gli Alberi contesta invece che gli alberi saranno inevitabilmente più piccoli e il progetto produrrà una pagina «meno naturale» (qui l’articolo completo). L’opposizione in consiglio invece ha contestato la validità del progetto per l’obbiettivo che si pone, dicendo che il rinnovo degli spazi non produrrà di per sé meno degrado e più sicurezza.