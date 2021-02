Troppe domande di iscrizione: i licei Ferraris e Manzoni in cerca di nuove aule

AAA spazi cercansi per le future prime del liceo Ferraris e del liceo Manzoni.

Le domande di iscrizione alle future prime arrivate nelle segreterie dei due istituti superiori sono nettamente superiori.

A Masnago si cercano spazi per ospitare un centinaio di alunni extra, quindi tre aule belle capienti. Altrettante richieste per il Manzoni che deve accogliere 30 iscritti del linguistico e 73 dell’economico potenzialmente in esubero rispetto alla capienza massima.

Le trattative sono gestite dalla Provincia che vorrebbe dare una risposta positiva a tutti: si tratta di domande di ragazzi dello stesso distretto scolastico varesino i cui riorientamento comporterebbe il pendolarismo verso altre zone del territorio.