Trovato con 800 grammi di hashish in uno stabile abbandonato di Garbagnate Milanese, arrestato un 56enne

(foto di repertorio)

Arrestato nella mattinata di ieri, venerdì 12 febbraio, un pregiudicato di 56 anni dopo essere stato trovato dai Carabinieri con oltre 800 grammi di hashish in uno stabile abbandonato a Garbagnate Milanese.

Mentre effettuavano un controllo in uno stabile abbandonato in via Lario, i militari in servizio hanno infatti rintracciato l’uomo, un italiano nullafacente, che occupava alcuni locali dello stabile industriale abbandonato.

Alla richiesta dei carabinieri, l’uomo ha consegnato spontaneamente 8 panetti da 100 grammi (più altri due separati) di hashish e 6040€ euro provenienti da attività di spaccio, oltre a un bilancino elettronico di precisione, due telefoni cellulari: tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, termine formalità è stato trattenuto presso camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rho, in attesa del rito direttissimo.