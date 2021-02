Truffe agli anziani, nuovo appello del sindaco di Castellanza: “Non aprite agli sconosciuti”

Sono da tempo alla ribalta della cronaca televisiva, cartacea e social notizie riguardanti episodi di raggiri e truffe ai danni di persone anziane, episodi che riguardano anche il nostro territorio. Soggetti senza scrupoli che, approfittando anche del periodo di lock-down, hanno tentato di estorcere soldi a persone anziane e sole.

«Il mio invito – dice il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – è di non aprire agli sconosciuti, anche quando si presentano con toni cordiali o facendo riferimento a persone a voi conosciute. Verificate sempre, facendo una telefonata a un familiare o chiamando un vicino. Non credete a chi dice di essere mandato dal comune o da altri enti a chiedere soldi e in quel caso, fate una chiamata di verifica ai familiari e avvisate le Forze dell’Ordine». Il Comune non ha mai autorizzato, nè mai autorizzerà alcuna persona a recarsi presso persone anziane per chiedere soldi.

Il Comando di Polizia Locale della Città di Castellanza ricorda alcuni dei preziosi consigli per evitare di incappare in truffe:

– non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità;

– ricordate che nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente;

– prima di partire rendete sicure porte e finestre; non tenete in casa elevate somme di denaro, gioielli o oggetti di valore.

“Il nostro impegno – conclude il Sindaco – è di mantenere alta l’attenzione ed il controllo con l’intenzione di prevenire il più possibile questi fenomeni che oltre a provocare un danno economico, generano insicurezza e preoccupazione nei nostri anziani”