Un Governo per sognare

Mario Draghi usa la tecnica del discernimento: ascoltare molto, riflettere e decidere in solitudine. Durante le consultazioni ha ricevuto in gran discrezione anche presso la foresteria del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, a pochi passi dalla sua residenza romana in zona Parioli.

Abbiamo capito dalla lista nei neo-nominati ministri che sa come applicare il manuale Cencelli, anche se in teoria non è un politico, e certamente sa che il potere logora chi non ce l’ha.

Tuttavia, qualche incoraggiamento creativo anche a Super Mario potrebbe giovare. Ad esempio siamo abituati a chiamare i Ministeri con una terminologia spesso burocratica e distante dal sentire popolare. Uno spostamento utile pone l’accento non tanto sul cosa fanno i ministri, le ministre e le loro strutture, ma sul perché e con quali finalità. Avere ben chiara la visione di dove si vuole andare e con quali priorità di cammino è un’ottima bussola per arrivare dove vogliamo.

Di seguito proponiamo allora alcune suggestioni di come potrebbero alternativamente essere declinati i ministeri del nostro governo:

Da Ministero per i Rapporti con il Parlamento a Dialogo Istituzionale

Da Ministero dell’Innovazione Tecnologica a Nuove Competenze e Inclusione Digitale

Da Ministero della Pubblica Amministrazione a Agilità e Semplificazione Statale

Da Ministero degli Affari Regionali a Comunità Sostenibili

Da Ministero per il Sud a Cuore del Mediterraneo

Da Ministero delle Politiche Giovanili a Creatività e Passioni

Da Ministero delle Pari opportunità e Famiglia a Diversità, Inclusione ed Equità

Da Ministero delle Disabilità a Resilienza e Anti-fragilità

Da Ministero del Turismo a Accoglienza e Ospitalità

Da Ministero degli Esteri a Interdipendenza e Collaborazione Mondiale

Da Ministero degli Interni a Sostegno degli Indifesi

Da Ministero di Grazia e Giustizia a Integrità Morale e Responsabilità Civica

Da Ministero della Difesa a Pace Sicura

Da Ministero dell’Economia e delle Finanze a Lungimiranza ed Equità Fiscale

Da Ministero dello Sviluppo Economico a Progresso Economico e Umano

Da Ministero delle Politiche Agricole a Protezione degli Ecosistemi

Da Ministero della Transizione Ecologica a Pianeta ed Energie Pulite

Da Ministero delle Infrastrutture a Preparazione al Cambiamento Climatico e Mobilità Sostenibile

Da Ministero del Lavoro e Politiche Sociali a Merito e Responsabilità Sociale

Da Ministero dell’Istruzione a Educazione di Qualità per Tutti

Da Ministero dell’Università a Eccellenza Scientifica ed Etica

Da Ministero dei Beni Culturali a Rispetto e Valorizzazione delle Bellezze

Da Ministero della Salute a Salute e Benessere

Le parole sono importanti e, usate bene, liberano la mente. Sarebbe bello se tutti gli italiani scrivessero ai neo-ministri i loro sogni per ogni dicastero.