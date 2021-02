Un’altra rimonta vincente per la “pazza” Castellanzese

Altra rimonta della Castellanzese che, dopo il 3-3 con la Folgore Caratese di settimana scorsa, questa volta si toglie lo sfizio di vincere per 3-2 al 97’ contro gli ospiti dell’Imperia. (foto Instagram)

Ma andiamo con ordine: i liguri sbloccano subito la gara, al 4’, quando Capra scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Donaggio che di piatto batte Indelicato. Il primo tempo scivola tra una Castellanzese alla ricerca del pareggio e un’Imperia che gestisce.

Gli ospiti poi trovano il raddoppio al 1’ del secondo tempo, ancora con Donaggio che trasforma il rigore conquistato da Giglio. I neroverdi non si scoraggiano e al 12’ Alushaj, dopo un flipper in area, accorcia le distanze. Il pareggio arriva al 40’ dal dischetto con Chessa che vince la gara di nervi con Trucco. Al 52’ è lo stesso Chessa a battere una punizione sulla quale si avventa ancora Alushaj che colpisce di testa e manda in paradiso i suoi.

Si tratta del quarto risultato utile consecutivo per i neroverdi che salgono così al quarto posto in classifica, con ancora una gara da recuperare per chiudere il girone di andata.