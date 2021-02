Uyba nella “bolla” tedesca di Champions: tre partite per sfidare l’Europa

La Unet E-work Busto Arsizio è da oggi – lunedì 1 febbraio – in Germania, a Schwerin, dove sarà impegnata da martedì 2 a giovedì 4 nella cosiddetta “bolla” nella quale le quattro squadre che si erano già affrontate in dicembre in Toscana disputeranno tre gare ciascuna, valide per gli ottavi di finale di Champions League.

La Uyba è inserita nella Pool A, insieme a Scandicci, alle tedesche padrone di casa dello Schweriner e alle polacche del Rzeszow; le biancorosse nel girone di andata aveva totalizzato una sconfitta netta per mano delle teutoniche, una vittoria al quinto set contro le polacche e una sconfitta al tie-break nel derby tricolore, classificandosi al terzo posto con 3 punti. In questo girone di ritorno, per sperare di qualificarsi ai quarti di finale , Gennari e compagne dovranno cercare di vincere praticamente tutte le partite o per lo meno di salire alla piazza d’onore per poi confrontare la propria classifica con le altre seconde: passano infatti le prime classificate dei vari gironi e le tre migliori seconde su cinque raggruppamenti delle eliminatorie.

Un tentativo difficile ma tutto sommato non impossibile anche perché il team di Marco Musso (all’andata in panchina c’era ancora Fenoglio) si presenta in Germania con il morale alto per i successi ottenuti in campionato e con una situazione di generale crescita, che le porterà sicuramente a giocarsi il tutto per tutto fino all’ultima palla. L’avvenuta delle farfalle inizierà martedì 2 febbraio, alle ore 17 contro la Savino del Bene Scandicci dell’albizzatese Lucia Bosetti (diretta Raisport+ HD e Sky Sport 1). Squadra che la Unet pimpante di questo periodo ha appena “silurato” in campionato.

Contro le toscane non è atteso alcun problema di formazione per coach Musso che dovrebbe schierare regista Poulter in diagonale con Mingardi; al centro Olivotto e Stevanovic, in attacco Gennari e Gray; Leonardi libero. Coach Barbolini invece ha recuperato il suo opposto, Stysiak che sarà in campo in diagonale con la regista Malinov. Al centro ci saranno Popovic e Lubian, in attacco Pietrini e Courtney con Merlo libero.

A presentare l’impegno a Schwerin, prima del decollo all’alba da Malpensa, è l’opposto biancorosso Camilla Mingardi: «Nell’ultimo periodo abbiamo fatto vedere quello che siamo veramente: partita dopo partita siamo cresciute tantissimo, dimostrando di poter giocare ad alto livello. Abbiamo confermato e migliorato di volta in volta il nostro sistema di gioco e le nostre qualità. Affrontiamo dunque questo girone di ritorno di Champions League con molta più consapevolezza dei nostri mezzi. Sappiamo che ci attendono tre giorni di fuoco, in cui dovremo fare anche meglio di quello che abbiamo fatto vedere in campionato. Affrontiamo con grinta e con la massima determinazione la trasferta in Germania».

Programma della “bolla” di Schwerin Martedì 2 febbraio, ore 17: Scandicci – UYBA

(Diretta Raisport+ HD e Sky Sport 1, diretta streaming (pay) Eurovolley.tv)

Mercoledì 3 febbraio, ore 17: Rzeszow – UYBA

(Diretta Sky Sport 1, diretta streaming (pay) Eurovolley.tv)

Giovedì 4 febbraio, ore 20: UYBA – Schwerin

(Diretta streaming (pay) Eurovolley.tv, differita ore 22.30 SkySport Arena)

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio

Scandicci: 3 Stysiak, 4 Malinov, 5 Popovic, 7 Pietrini, 8 Merlo (L), 9 Lubian, 10 Carocci (L2), 11 Cecconello, 12 Samadan, 13 Drewniok, 14 Vasileva, 16 Bosetti, 17 Courtney, 18 Camera. All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Arbitri: Vitor Alexandre Goncalves (POR), Konstantin Yovchev (BUL).