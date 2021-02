Vaccino anticovid riservato agli over 80, preso d’assalto il sito delle prenotazioni

Quarantacinquemila dopo soli 20 minuti, quasi 100mila dopo 50 minuti. Sono le persone in coda nel rpimo pomeriggio nel sito dedicato da Regione Lombardia per le prenotazione dei vaccini anticovid, riservate agli over 80.

Un flusso di richieste che sta bloccando il sito e che rende la procedura molto lunga. Se da un lato quindi, la circostanza è motivo di soddisfazione per una richiesta tanto vasta in regione, dall’altra è naturale la tensione tra chi adesso è in attesa e manifesta seri dubbi sulla funzionalità della procedura attivata.

È comunque necessario ricordare che sarà possibile prenotarsi anche a marzo e comunque fino alla fine della campagna vaccinale. La priorità nell’appuntamento della somministrazione, inoltre, non sarà attribuita in base all’ordine di prenotazione, ma saranno altri criteri ad assegnarla (situazione sanitaria della persona, età e altro ancora).

Sono tre i metodi per prenotare il vaccino che richiedono sempre il codice fiscale, la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso.

I medici di medicina generale e le farmacie (dove comunque non sarà effettuata la somministrazione del vaccino) sono a disposizione dei cittadini che, in alternativa, possono manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna

anche attraverso il supporto di un familiare.

In seguito all’adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l’appuntamento per la somministrazione”. La campagna avrà tempi lunghi dato che i vaccini arriveranno contingentati per tutto il mese di febbraio. Da marzo sono attesa in Lombardia oltre 100.000 dosi settimanalmente.

NUMERO VERDE – “Per maggiori informazioni – si legge nella lettera – sarà attivo (dalle 13 di sabato 13 febbraio) il numero verde gratuito 800.89.45.45. Vi invitiamo inoltre, a consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it per rimanere sempre aggiornati sulle fasi della campagna”.