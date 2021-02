A Venegono Inferiore si riunisce il Consiglio comunale dei ragazzi

Sabato 27 febbraio alle 11, è convocato un Consiglio comunale straordinario presso la sala consiliare di via Mauceri 5. L’ordine del giorno prevede la delibera della relazione conclusiva del Consiglio comunale dei ragazzi dell’anno scolastico 2019/2020.

La sessione straordinaria avverrà a porte chiuse, nel rispetto delle normative covid-19 vigenti. Nel caso in cui le disposizioni normative introducessero ulteriori restrizioni per il contenimento del contagio, la seduta verrà svolta in videoconferenza.