I voti alla Pro Patria: decidono i gol dei centrocampisti

La Pro Patria ottiene un’altra vittoria, che conferma i biancoblu nelle parti alti della classifica. Il 2-1 di Lucca porta le firme di Nicco e Brignoli, due centrocampisti. Non è un caso che ad andare a segno siano due pedine della mediana, in questo momento il reparto più decisivo in casa biancoblu.

PAGELLE

GRECO 6,5: Sempre attento, incolpevole sul gol

GATTI 6,5: Sovrasta gli attaccanti e si concede un paio di volte in proiezione offensiva

LOMBARDONI 6: Rientro dalla squalifica un po’ così, tiene e comunque senza particolari affanni

BOFFELLI 6,5: Non passa niente dalla sua parte

COLOMBO 6: Novanta minuti pieni non li faceva da tanto, corre e si spende per la squadra

NICCO 7: Gol e assist per Gianluca, che, nonostante sia arrivato in estate, è un pilastro di questa squadra

BERTONI 6: Un po’ chiuso dalla densità a centrocampo, amministra (20’ s.t. Fietta 6 Torna dall’infortunio con convinzione);

BRIGNOLI 6,5: Gran giocata sul gol, tanta sostanza a centrocampo (30’ s.t. Pizzul);

GALLI 6,5: Svaria sul centrosinistra, prezioso in copertura

LATTE LATH 6: Non brilla particolarmente, esce per preservarsi (Kolaj 6: Sembra entrare in partita durante i minuti di recupero, quando scappa sulla destra e guadagna una preziosa rimessa);

CASTELLI 5,5: Neanche lui sorprende, esce perché ammonito. Avrà occasione di rifarsi (Parker 6: Solita dedizione e sostanza)