La Pro Patria non perde un colpo e passa a Lucca con Nicco e Brignoli

La Pro Patria smaltisce non senza affanni la pratica Lucchese, fanalino di coda del campionato. Un 1-2 frutto di due gol lampo di Nicco e Brignoli che mettono la partita dei tigrotti in discesa. I biancoblu subiscono poco e gestiscono la gara, poi il gol della speranza (toscana) di Petrovic trasforma i rossoneri che ci provano fino all’ultimo. È l’undicesimo risultato utile consecutivo per la Pro, che raccoglie la prima vittoria di questa settimana intensa. Domenica allo “Speroni” ci sarà la Pergolettese, altra occasione per consolidare una classifica sempre più bella, con i bustocchi al quarto posto a -4 dalla Pro Vercelli.

IL PRIMO TEMPO

La Pro Patria la sblocca subito, e precisamente al 4’: palla verticale dalla difesa per Nicco che si gira e prova il sinistro ad incrociare dal centro-sinistra del limite dell’area. Il tiro in sé non è granché, ma una deviazione di Cruciani mette fuori causa Biggeri. Non contento, due minuti dopo Nicco serve Brignoli che entra in area da sinistra, infila un tunnel ad un difensore e scarica con il mancino sul secondo palo. La Pro si costruisce quindi una partita in discesa, nella quale saprà gestire i timidi attacchi avversari e imbastire occasioni più o meno limpide. Al 20’ è Bertoni a provarci su punizione, con una traiettoria interessante che però il portiere devia in tuffo. Il primo tentativo in porta dei rossoneri arriva intorno al 25’, con Bianchi che lascia a Sbrissa il cui tiro, potente ma centrale, viene bloccato da Greco. Al 27’ Latte Lath, servito in contropiede, prova il tiro a giro da dentro l’area ma il pallone non si abbassa. Dieci minuti dopo è ancora Bertoni a colpire all’altezza del dischetto, al volo, su suggerimento di Galli; il tiro viene ribattuto in corner.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo entrambi gli allenatori aggiustano le proprie formazioni e sembra che la Lucchese si assesti su criteri più ordinati. La Pro continua ad attaccare, ma in un paio di occasioni gli episodi non girano e gli attaccanti non trovano il palla. Al 9’ Lombardoni da calcio d’angolo colpisce di nuca e i difensori spazzano a pochi centimetri dalla linea di porta. La prima avvisaglia di pericolo arriva al 12’ quando Petrovic non riesce ad arrivare sul cross tagliato di Panati. Al 15’ tocca a Nannelli concludere da fuori, dopo una ribattuta, Greco blocca. Arriva infine al 19’ il gol che riapre la partita, in modo rocambolesco: cross di Panati da corner e colpo di testa di Bianchi sulla traversa, la palla cade tra i piedi di Petrovic che scarica in porta.

Gli avversari si riaccendono due minuti dopo, ancora con Bianchi che di sinistri impegna Greco. Al 36’ pareggiano anche, grazie al tap-in di Meucci che era andato su una respinta di Greco dopo una punizione insidiosa di Benassi. L’assistente chiama il fuorigioco e la Pro tira un sospiro di sollievo. La Lucchese continua ad attaccare e l’ultimo grande spavento lo crea Bianchi il quale, al 3’ di recupero, spara alto da dentro l’area. La Pro comunque è riuscita a gestire con maturità gli ultimi minuti di partita, sfiorando in un paio di occasioni il contropiede che avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita.