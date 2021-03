15 positivi a Taino. Il sindaco: “Non abbassiamo la guardia”

15 positivi a Taino. Lo comunica il sindaco, Stefano Ghiringhelli, con una nota ufficiale.

Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia è salito dunque a 195, con purtroppo 6 decessi.

“In questo periodo assistiamo a una nuova crescita dei contagi in linea con la situazione nazionale – ha osservato il primo cittadino – proprio per questo non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo più che mai essere tainesi responsabili. Non dobbiamo però avere paura, la paura fa perdere lucidità”.