Alla scoperta del lago Maggiore con Filippa Lagerback

Nuova puntata di #PlanetfilExperience! il racconto che vede protagonista Filippa Lagerback.

Il lago Maggiore è protagonista di questo viaggio alla scoperta dei comuni rivieraschi.

Filippa, sulla sua pagina Instagram afferma: « Questo mio progetto nasce per scoprire gli angoli più belli del nostro paese con suggerimenti di mete, esperienze ed attività adatti a tutta la famiglia. (Per quando si potrà viaggiare di nuovo…) Oggi vi porto ad esplorare il bellissimo territorio che ho la fortuna di chiamare casa, la provincia di Varese. Partiamo da Ispra sul Lago Maggiore per fare la suggestiva Passeggiata dell’amore, faremo un picnic sull’acqua e poi chissa’ dove finiremo… magari a toccare il cielo con un dito! Pronti, partenza…via!

[Progetto realizzato nel rispetto dei protocolli anti COVID, la crew e’ stata sottoposta al tampone prima della registrazione».