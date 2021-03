Attilio Fontana ricorda il dottor Stella

«Ho lavorato e mi sono confrontato con lui in tante occasioni. Ci accumunava l’essere dello stesso territorio, lo ricordo come un medico nel senso più vero della definizione. Un professionista che, sempre e comunque, metteva al centro la salute dei propri pazienti».

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato così Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, primo medico deceduto lo scorso anno a causa del Covid-19.

Partecipando a un incontro online, organizzato da “PoliS-Lombardia”, il Governatore ha quindi sottolineato come «anche nei momenti più difficili, il dottore Stella si fosse sempre contraddistinto per la sua concretezza e per saper affrontare ogni situazione nel modo giusto».

«Un uomo vero – ha concluso Fontana – a cui anche oggi la Lombardia rende un doveroso omaggio».