Cade mentre sta per decollare col parapendio

Incidente “aereo” a Laveno Mombello, in località Sasso del Ferro, luogo prediletto dagli amanti di del volo in parapendio e in deltaplano.

I soccorsi sono scattati intorno alle 11 di sabato 13 marzo: un appassionato di parapendio ha sbagliato la manovra di decollo ed è finito tra gli alberi al di sotto del dirupo da dove si parte per sorvolare la provincia.

Sul posto i carabinieri di Luino, i Vigili del Fuoco e il soccorso alpino e l’elisoccorso. Il parapendio è stato avvistato a circa 200 metri a valle del punto di partenza. Si tratta di un giovane della zona.