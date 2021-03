Cgil Cisl Uil Varese: vaccinazioni lavoratori, una scelta improvvisata e mal fatta

Dopo l’annuncio di un protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Confapi, relativo al piano vaccinazioni anti Covid per i lavoratori, arriva la presa di posizione unitaria di Cgil, Cisl e Uil Varese. I tre segretari confederali, Stefania Filetti (Cgil), Daniele Magon (Cisl dei laghi)e Antonio Massafra (Uil), fanno alcune osservazioni sul protocollo.

Sulla somministrazione del vaccino anti Covid-19 nelle aziende che fa seguito, secondo notizie di stampa, a un protocollo tra Regione Lombardia e le sole Confindustria e Confapi, ci preme fare alcune osservazioni. Ci pare ingiustificata la linea di condotta del Pirellone che ha fatto questa scelta prescindendo dal tavolo di confronto avviato tra Governo e Parti sociali sul piano nazionale vaccinale nei luoghi di lavoro. Ma Regione Lombardia ha pure deciso di non coinvolgere il sindacato nel confronto sul piano di vaccinazione nelle aziende, cercando di interloquire solo con una limitata porzione del mondo produttivo lombardo. Rimarchiamo inoltre come il piano specifico per le aziende, anzi, una parte delle aziende, come quello anticipato dai media, rischia di costituire un profilo avulso e indebito di gestione della priorità di vaccinazione. Insomma una scelta improvvisata e sbagliata. Chiediamo dunque che Regione convochi immediatamente Cgil Cisl e Uil prima di adottare la delibera in tema di vaccinazione di lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro.