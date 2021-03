Il Comune di Cairate riapre i parchi gioco e chiede scusa ai bambini

“Cari bambini l’ordinanza regionale che vietava l’utilizzo dei giochi nei parchi è scaduta – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Cairate nella mattinata di oggi, giovedì 25 marzo – Quindi bambini riprendetevi i vostri luoghi e scusate noi grandi per questo periodo che, a volte, ci fa dimenticare i vostri diritti“.

A spiegare le ragioni di questo messaggio rivolto non solo ai genitori, ma anche e soprattutto ai cittadini più giovani è il sindaco Paolo Mazzuchelli: “Il nostro messaggio di scuse ai bambini non è retorico – precisa – Senza alcuna polemica e con molta sincera comprensione per chi è chiamato a prendere decisioni collettive in questa difficile situazione, bisogna constatare che ancora una volta la fascia dei giovanissimi è la più penalizzata dalle norme per il contenimento della pandemia, se consideriamo che bambini e ragazzi sono i meno colpiti dal virus. Le scuse nascono quindi dalla constatazione di un dato oggettivo”.