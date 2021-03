Coniglietti e uova per strada: la ProLoco di Orino rinasce con la Pasqua

Tutto è iniziato da un gruppo di volenterosi e intraprendenti cittadini che negli ultimi mesi hanno organizzato delle iniziative per il Natale e l’Epifania e subito dopo il palio online dei Quattro Cantun. Un gruppo informale di persone che ha deciso di costituirsi formalmente come associazione dando nuova vita e nuovo slancio alla ProLoco di Orino, ferma da oltre un anno.

E lo hanno fatto proprio in questi primi giorni di primavera, con una nuova iniziativa pasquale che si annuncia con una serie di decorazioni fatte di coniglietti e uova colorate apparse nella piazza del Comune, per strada e anche al lavatoio.

La mattina di Pasqua, domenica 4 aprile i bambini che avranno appeso fuori dal portone un fiocco colorato (vale qualsiasi colore!) i coniglietti pasquali, con l’aiuto dei volontari della Pro Loco, distribuiranno dei sacchetti con piccoli ovetti di cioccolata.

Ed è solo l’inizio perché nell’agenda della rinata ProLoco c’è anche un contest per i balconi fioriti, il palio estivo, ma anche promozione deli prodotti speciali di Orino come le “mele Peppine, le castagne e anche le zucche, legate al più moderno Halloween.

«Crediamo nella comunità e nelle cose belle che possiamo costruire in questo paese», spiega Alessandra Santamaria, segretaria della rinnovata ProLoco, aperta al contributo di tutti i cittadini che vorranno farne parte.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare le pagine social di Instagram e Facebook.