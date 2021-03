Contagi nel gruppo squadra, i Mastini sospendono l’attività

Un ospite sgradito nello spogliatoio dei Mastini: la squadra di hockey su ghiaccio di Varese, che sta preparandosi ai playoff della Italian Hockey League (IHL) deve fare i conti con un avversario extrasportivo, il coronavirus.

Il club giallonero ha infatti comunicato alcune positività sia tra i giocatori della prima squadra sia nello staff che segue abitualmente il team varesino: per questo motivo gli allenamenti sono stati momentaneamente sospesi mentre le persone colpite sono state messe in isolamento, come da protocollo. Il contagio è emerso grazie al controllo settimanale che la società svolge con regolarità (tramite tamponi), proprio per poter agire rapidamente in caso di positività.

Nei prossimi giorni sono stati disposti ulteriori accertamenti e nuovi tamponi per verificare le condizioni di tutti i giocatori e dello stesso staff. Il club, ringrazia sia l’ATS sia il Centro Beccaria (che è anche nel pool di sponsor che sostiene i Mastini) per il supporto dato in questo momento complicato.

I gialloneri si aggiungono così al lungo elenco di squadre della nostra provincia colpite dal virus: il Città di Varese (calcio) ha dovuto fare i conti con il contagio già durante la preparazione mentre, nella pallavolo, sia la Unet E-work sia la Futura Busto Arsizio hanno dovuto interrompere per un periodo i rispettivi campionati. Il caso più eclatante riguarda però la Openjobmetis di basket, costretta allo stop per circa tre settimane in seguito a un focolaio che aveva colpito otto giocatori su dieci della prima squadra e diversi membri degli staff.

La stessa IHL deve affrontare queste problematiche fin dall’inizio del torneo: il campionato era stato anche fermato tra novembre e dicembre, nel pieno della seconda ondata del coronavirus. Poi il Covid aveva colpito le singole squadre tanto da costringere il Caldaro (per esempio) a non disputare le semifinali di Coppa Italia. Ora purtroppo tocca ai Mastini, sperando che la situazione si risolva presto e non comprenda casi gravi.